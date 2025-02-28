Sakarya'da Ramazan Alışverişi Yoğunlaştı

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Sakarya'da çarşı ve pazarlarda Ramazan yoğunluğu yaşandı

SAKARYA - 11 ayın sultanı Ramazan ayına saatler kala alışverişini son güne bırakan vatandaşlar Sakarya'nın çarşı ve pazarlarında alışveriş hareketliliğine sebep oldu.

İslam alemi için önemli aylardan biri olan ve vatandaşların oruç tutarak ibadet ettiği Ramazan ayının ilk sahur vaktine saatler kaldı. Bu çerçevede Ramazan alışverişini son güne bırakan vatandaşlar, çarşı ve pazarda yoğunluğa sebep oldu. Eksiklerini gidermeye çalışan vatandaşlar, en çok gıda ve kahvaltılık ürünlere rağbet gösterdi. Vatandaşların yoğunluğundan bahseden esnaf Recep Karasakal, "Pazartesi gününden beri yoğunuz ve bu yoğunluk Ramazan yaklaştıkça daha da arttı. Ramazan ayı dolayısıyla bazı ürünlerin fiyatlarını aşağı çektik. Bizim müşterilerimiz sabittir ancak ramazan dolayısıyla hepsi birden gelince yoğunluk yaşanıyor" dedi.

"Ramazan bereketiyle geldi"

Ramazan için eksiklerini tamamlamaya çalışan Murat Korkmaz isimli vatandaş ise, "Ramazan bereketiyle geldi. Hurma, sebze, meyve ve kahvaltılık ürünleri tamamlamaya çalışıyoruz. En çok Ramazan'da tercih edilen hurmayı ön planda tutuyoruz onu alıyoruz. Gördüğüm kadarıyla bir yoğunluk var ve esnafa da bol kazançlar diliyorum" diye konuştu.