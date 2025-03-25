Sakarya'da Rengarenk Şekerler Bayram İçin Hazır - Son Dakika
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Sakarya'da Rengarenk Şekerler Bayram İçin Hazır

Sakarya'da Ramazan Bayramı için şekerlemelerin fiyatı 200-900 TL arasında değişiyor.

25.03.2025 14:03
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Rengarenk şekerler tezgahlarda: Çocukları sevindirmenin en uygunu 200 liradan başlıyor

SAKARYA - Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Sakarya'da rengarek şekerlemeler tezgahlarda yerini aldı. Kapı kapı dolaşarak bayram kutlayan çocuklara verilen şekerlemelerin fiyatı 200 liradan başlayarak 900 liraya kadar çıkıyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Sakarya'da vatandaşlar hazırlıklarına başladı. Bayramın vazgeçilmezlerinden olan rengarenk şekerler tezgahlarda yerini almaya başladı. Gelen misafirlere sunulan ve kapı kapı dolaşarak bayram kutlayan çocuklara verilen şekerlemelerin fiyatı 200 liradan başlayarak 900 liraya kadar çıkıyor. Vatandaşların şekerlere sadece çocuklara dağıtmak için aldığını belirten esnaf Adem Utma, "Oturmuş bir düzen var ondan dolayı işlerimiz iyi. Ama bu son dönemlerde marketlerin rekabet durumu var. Bu rekabet durumu bizi etkiliyor. Şekere artık önem verilmiyor tek netice adet yerini bulsun, çocuklara şeker dağıtalım diye genellikle karışık şeker alıyorlar. Bazı insanlar kaliteye de bakmıyorlar. En pahalısı 900 liradan en ucuzu 200 liradan satılıyor" dedi.

"Eski bayramları özlüyorum"

Bayram öncesi şeker alışverişinin kendisine çocukluğunu hatırlattığını söyleyen Sunay Üstündağ, "Çocukluğumu hatırladım. Bayram öncesi şeker ve kolonya alınmalı. Çocuk gibi sevinçliyim aslında şeker almaya geldim. Çikolatalı şekerleri seviyorum olmazsa olmazım. 5 TL fazla olsun ama çikolatalı olsun. Sadece çikolata kaplı bir şeker beni mutlu eder. Eski bayramları özlüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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