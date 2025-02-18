Sakarya\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 14 ruhsatsız tabanca ve av tüfeğinin ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Aziziye Mahallesi'nde F.A'nın evine operasyon düzenledi.
Operasyonda 13 adet ruhsatsız tabanca, 1200 fişek, 300 tabanca şarjörü, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 3 elektroşok cihazı ele geçirildi. F.A. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
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