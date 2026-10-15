Sakarya'da şiddetli yağış nedeniyle yarın okullar ve üniversiteler tatil edildi - Son Dakika
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Sakarya'da şiddetli yağış nedeniyle yarın okullar ve üniversiteler tatil edildi

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Sakarya Valiliği, turuncu kodlu yağış uyarısı nedeniyle tüm okullarda 16 Ekim Cuma günü eğitime ara verildiğini açıkladı. Üniversitelerde de eğitime ara verilirken anaokulu ve ilkokula çocuğu olan kadın personel ile engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

SAKARYA'DA OKULLAR YARIN TATİL

Sakarya'da etkili olan sağanak nedeniyle cuma günü okullar tatil edildi. Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimize 'turuncu kodlu' şiddetli yağış uyarısı yapıldığından; ilimiz genelinde 16 Ekim 2026 Cuma günü beklenen yağışın kuvvetli görüleceği, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği, ulaşımda aksamalara sebep olacağı değerlendirilmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda ve ayrıca Rektörlüklerce Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde eğitim-öğretime 16 Ekim 2026 Cuma günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" denildi.

Serhat YILMAZ/SAKARYA,

Kaynak: DHA
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