Sakarya'da Silah Atölyesine Baskın

27.02.2026 19:09
Sakarya'da polis, evdeki silah tamir atölyesine baskın yaparak çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirdi.

SAKARYA'da silah tamir ve bakım atölyesine çevrilen eve baskın yapan polis, şemsiye ve benzeri aparatlar içine gizlenmiş kalem görünümlü silah ile çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik soruşturma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, bir evin atölyeye dönüştürülerek silah tamiri ve bakımı yapıldığı, kurusıkı tabancaların namluları açımarak gerçek silaha dönüştürüldüğü ve yasa dışı silah ticareti gerçekleştirildiği tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından Erenler ilçesinde şüphelilere ait adreslere operasyon düzenlendi. Atölyeye çevrilen ev ile 2 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, şemsiye ve benzeri aparatlar içerisine gizlenmiş kalem şeklinde silahlar, yurt dışı menşeli 6 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 141 adet 7.65 mm, 75 adet 9x19 mm ve 52 adet 6.35 mm çaplarında fişek ele geçirildi. Ayrıca polis uygulamalarında yakalanmamak amacıyla kitap görünümlü özel hazırlanmış zula, 8 şarjör, 62 kartuş, silah yapımında kullanılan çok sayıda alet ile kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürmede kullanılan ekipmanlara el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakım karşısına çıkan şüphelilerden H.S. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli hakkında ise adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Haber: Serhat YILMAZ/ERENLER(Sakarya),

Kaynak: DHA

