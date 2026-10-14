Sakarya\'da Sokaklar Güvende operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı

Sakarya'da düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube müdürlükleri ekiplerince "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında çalışma yürütüldü.

Ekiplerce, Akyazı ve Erenler ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız otomatik tüfek, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 116 fişek, 15 kurusıkı kartuşu, 2 boş kovan, bıçak, 1,20 gram esrar, 0,60 gram sentetik uyuşturucu, 0,18 gram kokain, 143 elektronik sigara, 270 paket gümrük kaçağı sigara, 677 paket yeni nesil ısıtmalı elektronik sigara tütünü ve 261 paket sigara ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.