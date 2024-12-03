Sakarya'da Spor Şenliği - Son Dakika
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Sakarya'da Spor Şenliği

Sakarya\'da Spor Şenliği

Özel gereksinimli çocuklar, etkinlikte bisiklet turu ve çeşitli spor aktiviteleriyle eğlendi.

03.12.2024 13:17
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Sakarya'da düzenlenen "Spor Şenliği"ne katılan özel gereksinimli çocuklar, bisiklet turu, masa tenisi, okçuluk gibi çeşitli aktiviteler yaparak keyifli vakit geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla birlik ve farkındalık ruhuyla düzenlenen şenlik, Spor Bilimleri Fakültesi önünde bisiklet turuyla başladı.

Renkli balonlarla süslenen bisikletlerle kampüs içerisinde dolaşan özel çocuklar ve sporseverler, daha sonra balonları gökyüzüne bıraktı.

Fakülte salonunda hazırlanan oyun alanlarında doyasıya eğlenen katılımcılar, okçuluk, tırmanış, trap atıcılık, masa tenisi ve futbol gibi çeşitli spor branşlarını deneyimledi.

Üniversite öğrencileriyle resim yapan, yüz boyama ve balon şişirme etkinliğine de katılan çocuklara, ikramlarda bulunuldu.

Şenlikte konuşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, engellilerin hayatını kolaylaştırmak adına ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu da "Engeller Bizi Durduramaz" sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, özel bireylerle etkinlik yapmaya çaba gösterdiklerini dile getirdi.

SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz ise etkinliğin eğlenceli, faydalı ve güzel şekilde devam etmesini, tüm çocukların mutlu olmasını diledi.

Gün boyu devam edecek şenlikte, golbal müsabakaları yapılacak, Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü gösteri maçı düzenleyecek.

Kaynak: AA

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