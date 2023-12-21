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Sakarya'da Üniversite Öğrencilerine Doğal Güzellikler Tanıtıldı - Son Dakika
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Sakarya'da Üniversite Öğrencilerine Doğal Güzellikler Tanıtıldı

Sakarya'da öğrenim gören üniversite öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tanıtım gezisinde şehrin doğal güzelliklerini keşfetti. Öğrenciler, İl Ormanı Tabiat Parkı, Acarlar Longozu ve Melen Botanik Vadisi gibi yerleri ziyaret ederek doğanın tadını çıkardı. Gezi sonunda öğrenciler, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti ve Sakarya'nın zengin kültürel ve doğal mirasının gelecek nesillere aktarılacağı vurgulandı.

Sakarya\'da Üniversite Öğrencilerine Doğal Güzellikler Tanıtıldı
21.12.2023 - 15:24,
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Sakarya'da öğrenim gören üniversite öğrencileri, Büyükşehir Belediyesince düzenlenen tanıtım gezisinde doğal güzellikleri yakından gördü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğünce şehrin doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı sunan tanıtım gezileri devam ediyor.

Bu kapsamda son gezinin konuğu, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Türkiyat Öğrenci Topluluğu öğrencileri oldu.

İl Ormanı Tabiat Parkı'yla geziye başlayan öğrenciler, burada doğa içinde yürüyüş yaptıktan sonra Acarlar Longozu'na geçti.

Türkiye'nin en büyük tek parça halindeki longozda doğanın tadını çıkaran öğrenciler, bölgenin ekosistemi ve koruma çalışmaları hakkında bilgi edindi.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretildiği Melen Botanik Vadisi'ni de gezen öğrenciler, ürünlerin yetiştirilme aşamalarını öğrendi.

Daha sonra Karasu'da Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü noktayı ziyaret edip sahilde vakit geçiren öğrenciler, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Sakarya'nın zengin kültürel ve doğal mirasının gezilerle tanıtılmaya, gelecek nesillere aktarılmaya devam edileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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Sakarya, Çevre, Kültür, Doğa, Turizm, Güncel, Son Dakika

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