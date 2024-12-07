Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Tutuklama

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Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 35 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca 5-6 Aralık'ta, kaçakçılık ve uyuşturucu suçları ile haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik Geyve, Karasu, Hendek, Akyazı, Arifiye, Pamukova, Kocaali, Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerinde çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, çeşitli miktar ve türde uyuşturucu, tabanca, fişek, tüfek, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ve para ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 35 şüpheliden 17'si tutuklandı.