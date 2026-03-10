Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
10.03.2026 10:11
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı, 11 gözaltı yapıldı.

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma yürütüldü.

T.T, Ö.G, M.M. ve T.M'nin kaldıkları evde "uyuşturucu madde ticareti" yaptıkları ve yerin deşifre olmaması için uyuşturucu almaya gelen kişilere evin içinde maddeyi sattıkları ve kullandırdıkları tespit edilmesi üzerine adres takibe alındı.

Adrese girenlerin belirlenmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi yakalandı, üstlerinde ve ikamette yapılan aramalarda 21 parça halinde satışa hazır 22,06 gram sentetik uyuşturucu, 5 sentetik ecza, 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 500 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 2 zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

"Basit yaralama" suçundan 12 bin 600 lira adli para cezası ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü ise işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi."

Kaynak: AA

