Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu

Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya), SAKARYA'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan F.Y. (43) tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adapazarı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından şüphelinin evinde yapılan aramada, 4 parça halinde toplam 21 gram sentetik cannabinoid, uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen 134 gram aseton, AM-2201 karışımı madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.