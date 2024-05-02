Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 195 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi. Operasyonlarda toplamda 17 kilo 136 gram kubar esrar, 892 gram bonzai, 94 gram metamfetamin, 16 gram kokain, 3 gram eroin ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda silah, tütün, makaron ve diğer malzemelere el konuldu. Tutuklanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

02.05.2024 16:13
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Sakarya'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 195 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında nisan ayında belirlenen adreslere 168 operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yapılan aramalarda, 17 kilo 136 gram kubar esrar, 892 gram bonzai, 94 gram metamfetamin, 16 gram kokain, 3 gram eroin, 480 mililitre sıvı ekstazi, 48 uyuşturucu kullanma aparatı, 80 kök Hint keneviri, 60 uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

Ayrıca 91 tarihi obje, dedektör, 5 tabanca, 4 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 153 çeşitli çaplarda tabanca ve tüfek fişeği, 9 kilogram tütün, 90 bin 440 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), makaron makinesi, 55 puro ve kompresöre el konuldu.

Gözaltına alınan 195 şüpheliden 4'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğerlerine adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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