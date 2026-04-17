Sakarya\'da Uyuşturucu Sevkiyatı: 3 Tutuklama

Sakarya'ya il dışından uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 şüpheli tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
İstanbul'dan uyuşturucu sevkiyatı yapacakları tespit edilen 3 şüphelinin bulunduğu araç takibe alındı.
Anadolu Otoyolu'nun Erenler ilçesi Bekirpaşa gişelerinde durdurulan araçta yapılan aramada 131,66 gram sentetik uyuşturucu ve sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.K. (29), Y.E.K. (29) ve R.A. (41), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
