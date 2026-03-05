Sakarya\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

SAKARYA'da düzenlenen iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ve Erenler ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; 112 gram metamfetamin, 2 sentetik hap, 0,50 gram skunk, 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 41 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet', diğeri 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.