Sakarya'da Yapay Zeka Destekli Dronlarla Tarım Analizi

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Sakarya'da dron marifetiyle havadan taranan tarlalarda ürün sayısı ve bitki sağlığı ile ilgili veri elde edilerek, verim artışı hedeflenen yapay zeka destekli proje geliştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Ali Furkan Kamanlı, 2 yıl önce yapay zeka teknolojisini tarım alanına taşımak için çalışmalara başladı.

Kamanlı ve bölüm mezunları, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Mısır Araştırma Enstitüsü işbirliğinde yapay zeka destekli proje geliştirdi.

Projede yerli yazılımlı dronlar kullanılarak, tarlalardaki ürün sayısı, bitki sağlığı ve verim tahminleriyle ilgili yüksek doğruluk oranıyla veri elde ediliyor.

İlk aşamada Sakarya'da enstitüye ait mısır tarlalarında uygulanan yapay zeka destekli dron analizlerinin yaygınlaştırılarak tarımda verim artışı sağlamanın yanı sıra maliyetin düşürülmesi de amaçlanıyor.

"Çiftçilerimizin daha az yorularak daha fazla kazanç elde etmelerini hedefliyoruz"

Yazılım şirketi Agrovech'in de kurucusu olan Ali Furkan Kamanlı, AA muhabirine, mısır tarlalarını dronla analiz ettiklerini, bitkilerin sağlığını, stresini, sıkıntılı olduğu durumları, nem ve ilaçlamayla ilgili bütün verileri çıkarabildiklerini söyledi.

Enstitüden tohumlarla ilgili aldıkları bilgilere teknik bilgiyi katarak yapay zeka modülü geliştirdiklerini anlatan Kamanlı, "Şu aşamada mısır püsküllerini yüzde 95 oranında doğrulukla sayarak nerde neye ihtiyaç olduğunu çıkarabiliyoruz. Hem termal hem de farklı dalga boylarındaki kameralarla gözün görmediği klorofilin sağlığı, bitkinin yeşillik seviyesi, nemle alakalı durumları, bitkide herhangi bir problem olup olmadığını tespit edebiliyoruz. Gezme ihtimalinin dahi olmadığı yüzlerce dönümlük araziyi 10 dakika içerisinde taramış halde oluyoruz." diye konuştu.

Kamanlı, tespit ve analizlerle alanlara bölgesel müdahaleler de yapabildiklerini aktararak, bunun verim artışı sağlamanın yanı sıra iş yükünü hafifleteceğini dile getirdi.

Tarımda yapay zekayı farklı ürünlere de yayabilmeyi amaçladıklarından bahseden Kamanlı, "Hem tarımdaki dataların ülkemizde kalmasını sağlamak hem de yoğun iş gücüyle çalışan çiftçilerimizin, tarım profesyonellerinin işini daha değerli hale getirerek daha az yorularak daha fazla kazanç elde etmeleri hedeflerimiz arasında." dedi.

"Bu tür projeler Türk tarımına önemli katkılar sağlayabilir"

Enstitü Müdürü Bülent Cengiz, bugüne kadar 50'nin üzerinde buğday, 30'un üzerinde mısır ve 2 tescilli kestane kabağı geliştirerek Türk tarımının hizmetine sunduklarını, çeşitli üniversitelerle ve Avrupa Birliği çalışmalarıyla 30'un üzerinde proje yürüttüklerini söyledi.

Cengiz, yapay zeka destekli dron projesine değinerek, tarlada çalışan mühendis ve ıslahçıların aldığı gözlemleri yapay zekayla daha ileriye taşıyarak geleceğe yönelik daha güzel çalışmalar yapılabileceğini kaydetti.

Bu tür projelerin Türk tarımına önemli katkılar sağlayabileceğine işaret eden Cengiz, "Diğer çalışmalara da öncü olabilecek bir proje. Bu tür çalışmalar hızla yayılıyor." dedi.

Cengiz, sistemin sunduğu avantajlardan bahsederek, "Bitkinin su stresinden tutun herhangi bir hastalık, yaprak rengi değişimi yapay zekayı kullanılarak çok daha hızlı tespit ediliyor. Ülkenin belki birçok yerinde bu çalışma geliştirilerek ileride çok büyük faydasının olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.