Sakarya\'da Yaya Çarpması: 11 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

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SAKARYA'da yaya geçidinde hafif ticari aracın çarptığı Zühre Deniz Akdağ (11) hayatını kaybetti. Olayın ardından, alkollü olduğu için kaçtığı iddia edilen sürücü Tuğrul D., gözaltına alındı.

Kaza, dün akşam, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Zühre Deniz Akdağ'a hafif ticari araç çarptı. Sürücü kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) kaldırılan Zühre Deniz Akdağ, kurtarılamadı. 6'ncı sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Akdağ'ın cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, Zühre Deniz Akdağ'a çarpan hafif ticari aracın plakasının 54 HK 322 ve sürücüsünün de Tuğrul D. olduğunu tespit etti. Polis tarafından yakalanan Tuğrul D.'nin iddiaya göre alkollü olduğu, kazadan önce aynı caddede park halindeki bir otomobile de çarpıp kaçmaya çalıştığı öğrenildi.