Sakarya'da Yılın İlk 5 Ayında 272 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da Yılın İlk 5 Ayında 272 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya\'da Yılın İlk 5 Ayında 272 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da yılın ilk 5 ayında terör, kaçakçılık, narkotik ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 272 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu, kaçak akaryakıt, silah ve diğer kaçak eşyalar ele geçirildi. Ayrıca, trafik denetimlerinde binlerce araç kontrol edildi ve cezalar kesildi.

06.06.2024 14:55
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Sakarya'da yılın ilk 5 ayında terör, kaçakçılık, narkotik ve organize suçlarla mücadeleye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 272'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında ocak-mayıs döneminde düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu tarihlerde terör örgütlerine yönelik 48 operasyonda 31 zanlı tutuklandı, 26 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığına yönelik 79 operasyonda, 18 organizatör tutuklandı, 547 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 2 bin 301 operasyonda 203 kişi tutuklandı, 80 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

Operasyonlarda, 20 bin 698 uyuşturucu hap, 331 kilo 913 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 624 gram kokain, 57 kilo 864 gram esrar, 2 bin 679 kök Hint keneviri, 331 gram eroin ele geçirildi.

Organize suçlara yönelik operasyonlarda 15 zanlı tutuklandı, 9 kişiye adli kontrol hükümleri uygulandı. Ekipler, 104 ruhsatsız tabanca, 6 uzun namlulu silah ve 7 gaz kurusıkı tabancaya el koydu.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise 5 kişi tutuklandı, 12 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonlarda 992 bin 400 litre kaçak akaryakıt, 10 milyon 100 bin 741'i dolu 31 milyon 622 bin 511 makaron (filtreli sigara kağıdı), 52 bin 354 emtia (gümrük kaçağı eşya), 2 kaçak araç, 6 bin 217 paket sigara, 9 eski eser, 207 cep telefonu, 141 sahte para, 2 uzun namlulu silah ve 9 tabanca ele geçirildi.

33 bin 263 sürücüye ceza kesildi, 6 bin 630 araç trafikten men edildi

Asayişle ilgili suçlar kapsamında 18 bin 986 kişi yakalandı. Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 98,15 oldu. Bu oran, mal varlığına karşı suçlarda yüzde 79,90, topluma karşı suçlarda yüzde 98,55, millete ve devlete karşı suçlarda yüzde 99,05 olarak kayıtlara geçti.

Güvenlik güçlerince farklı yerlerde yapılan yol kontrol ve sorgulama işlemlerinde aranan ve yakalaması bulunan 6 bin 475 kişi gözaltına alındı. Uygulamalarda 455 tabanca, 102 kurusıkı tabanca, 125 av tüfeği, 9 uzun namlulu silah olmak üzere toplam 691 silah ele geçirildi, 2 bin 448 şüpheliye işlem yapıldı.

Siber suçlara yönelik çalışmalarda 2 bin 663 sosyal medya hesabı incelendi, terör iltisaklı 92 hesap tespit edildi. Ayrıca, ödeme sistemlerine yönelik 6, yasa dışı bahise yönelik 5, çocuk istismarına yönelik 10 operasyon yapıldı.

Trafik denetimlerinde 936 bin 814 araç kontrol edildi, 33 bin 263 sürücüye ceza kesildi, 6 bin 630 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 7 bin 673 okul servis aracı da denetlendi.

Öte yandan kentte 14 ölümlü, 1417 yaralamalı, 1324 hasarlı olmak üzere 2 bin 755 kaza yaşandı. Bu kazalarda 16 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 35 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da Yılın İlk 5 Ayında 272 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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