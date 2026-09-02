Sakarya Hendek'te fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi, 18 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sakarya Hendek'te fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi, 18 kişi yaralandı

Sakarya Hendek\'te fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi, 18 kişi yaralandı
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahraman Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık işçilerini taşıyan E.D. yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün kasasında bulunan işçiler yola savruldu. Kazada 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 18 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sakarya Hendek'te fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi, 18 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Hendek'te fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi, 18 kişi yaralandı - Son Dakika
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