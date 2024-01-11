Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karaca, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan ve 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Bekleyiş" ve Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan" çalışmalarına oy veren Karaca, " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Anneye bakış" ile Ali Jadallah'ın "Hayat kalkanı" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon" ile Utku Uçrak'ın "Hava manevrası", "Çevre-Yaşam" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" fotoğrafını oylayan Karaca, "Spor"da Elif Öztürk Özgöncü'nün "Bisikletliler" karesini tercih etti.