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Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Karaca, farklı kategorilerde sunulan 147 fotoğrafı inceleyerek tercihlerini belirledi.

Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
11.01.2024 - 12:37,
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Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karaca, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan ve 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Bekleyiş" ve Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan" çalışmalarına oy veren Karaca, " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Anneye bakış" ile Ali Jadallah'ın "Hayat kalkanı" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon" ile Utku Uçrak'ın "Hava manevrası", "Çevre-Yaşam" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" fotoğrafını oylayan Karaca, "Spor"da Elif Öztürk Özgöncü'nün "Bisikletliler" karesini tercih etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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