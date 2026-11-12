Sakarya İl Jandarma Komutanlığı 14 bin 130 kişiye toplum destekli bilgilendirme yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı 14 bin 130 kişiye toplum destekli bilgilendirme yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “toplum destekli bilgilendirme faaliyeti” kapsamında toplam 14 bin 130 kişiye eğitim verdi. Eğitimlerde öğrencilere radikalleşme ve siber güvenlik, kadınlara KADES, trafik ve narkotik konularında bilinçlendirme yapıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 bin 130 kişiye yönelik "toplum destekli bilgilendirme faaliyeti" gerçekleştirdi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesindeki Prof. Dr. Tansu Çiller Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 220 öğrenciye, "radikalleşme, radikalleşme aslında ne demek, süreç nasıl, kimin başına gelir, oyunlar ve sosyal medya nasıl bir rol oynuyor, nasıl fark ederiz, nasıl korunuruz, bir arkadaşımız risk altındaysa ne yaparız" konuları kapsamında farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi veridi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 350 orman muhafaza memurları ve ailelerine, belediye çalışanlarına ve vatandaşlara, yasadışı ekimle mücadele, madde bağımlılığıyla mücadelede "İlk Kale Aile" konulu eğitim çalışmaları gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri de Erenler'de faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan 120 kadın personele ve ilçede kurulan halk pazarında 1500 kadına, KADES uygulaması, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun hakkındaki tedbir kararları, elektronik kelepçe uygulaması konularında bilgilendirme yaptı.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kullanıcılarının trafik güvenliği konusundaki farkındalıklarının artırılması amacıyla 11 bin 140 kişiye trafik ışıkları, yaya ve okul geçitleri, servis aracı kuralları, güvenli traktör ve motosiklet kullanımı hakkında trafik eğitim verdi, öğrencilere hikaye kitabı, şapka ve boyama kitabı ile kalem dağıttı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli, Arifiye ve Hendek ilçelerinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 800 öğrenci ile öğretmen ve velilere yönelik siber farkındalık, siber güvenlik, güvenli internet kullanımı, sosyal medya kullanımı, siber zorbalık, parola güvenliği, dijital dünyada karşılaşılabilecek riskler konularında eğitim düzenledi.

Broşür dağıtımı da yapılan eğitimlerde toplam 14 bin 130 kişi bilinçlendirildi.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerTeknolojiGüvenlikSakaryaEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11 Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
Berdan Mardini’nin gül yağı fabrikası büyüyor: Sırada market rafları Berdan Mardini'nin gül yağı fabrikası büyüyor: Sırada market rafları
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
Eski korumasından Necmi Kadıoğlu’nu zora sokacak iddialar Eski korumasından Necmi Kadıoğlu'nu zora sokacak iddialar
18:02
Aylin Kotil’den Sarıgül’ü zora sokacak iddialar İşte savcılık ifadesi
Aylin Kotil'den Sarıgül'ü zora sokacak iddialar! İşte savcılık ifadesi
17:11
Halıya sarılı ceset, “Beşiktaş“ saldırısını gerçekleştiren çeteye uzandı Çok sayıda kişi gözaltında
Halıya sarılı ceset, "Beşiktaş" saldırısını gerçekleştiren çeteye uzandı! Çok sayıda kişi gözaltında
17:00
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri Çok sayıda kişi vuruldu
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Çok sayıda kişi vuruldu
16:57
Nvidia’da 33 yıllık Huang dönemi bitti, istifanın ardında casusluk iddiası
Nvidia'da 33 yıllık Huang dönemi bitti, istifanın ardında casusluk iddiası
16:16
Sayan Kaya’nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
Sayan Kaya'nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti İşte Türkiye’nin boşanma haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti! İşte Türkiye'nin boşanma haritası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 18:22:38. #7.12#
SON DAKİKA: Sakarya İl Jandarma Komutanlığı 14 bin 130 kişiye toplum destekli bilgilendirme yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android