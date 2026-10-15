Karasu'da sel: Darıçayırı Mahallesi'ne ulaşım aksadı - Son Dakika
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Karasu'da sel: Darıçayırı Mahallesi'ne ulaşım aksadı

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Karasu\'da sel: Darıçayırı Mahallesi\'ne ulaşım aksadı
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Sakarya Karasu'da akşam etkili olan sağanak sonrası Darıçayırı Mahallesi'nde sel meydana geldi. Sel, mahalle giriş yolunu kapatınca Karasu'dan gelen özel halk otobüsü mahalleye ulaşamadı; ilçeye takviye AFAD ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde etkili olan sağanağın ardından Darıçayırı Mahallesi'nde sel meydana geldi. Sel nedeniyle mahallenin girişi kapanırken, Karasu'dan Darıçayırı'na sefer yapan özel halk otobüsü mahalleye giremedi.

Karasu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından Darıçayırı Mahallesi'nde sel meydana geldi. Sel sularının mahallenin giriş yolunu kapatması nedeniyle Karasu'dan Darıçayırı'na giden özel halk otobüsü mahalleye ulaşamadı. Otobüste bulunan yolcular, sel sularının yolu kapattığı anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Görüntülerde, sel nedeniyle ulaşımın aksadığı ve yolcuların panik yaşadığı anlar yer aldı. İlçeye takviye AFAD ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Karasu'da sel: Darıçayırı Mahallesi'ne ulaşım aksadı - Son Dakika
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