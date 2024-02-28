Sakarya'da Söğütlü ilçesinde Sakarya Nehri'nde kadın cesedi bulundu.
Adapazarı ilçesinde 13 Şubat'ta, 112 Acil Çağrı Merkezinden "eşinin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini" söyleyerek yardım talep ettikten sonra kendisinden haber alınamayan Leyla D'yi (56) arama çalışmalarına devam edildi.
Kadının eşyalarının Sakarya Nehri kenarında bulması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince 15 gündür bölgede yapılan arama tarama çalışmaları kapsamında nehrin geçtiği Söğütlü ilçesi mevkisinde kadın cesedine rastlandı.
Leyla D'ye ait olduğu değerlendirilen ceset, savcılık incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.
Doğancılar Mahallesi'nde yaşayan Leyla D'nin 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak "eşinin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini" ihbarında bulunması üzerine evine giden Adapazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadını ikametinde bulamamıştı. Koca Siracettin D, tartıştıkları ve karısının evi terk ettiği yönünde beyanda bulunmuştu.
Çevrede geniş çaplı arama çalışması başlatan ve Leyla D'nin telefonunun en son sinyal verdiği bölgeye yoğunlaşan ekipler, kadının telefonunu ve başörtüsünü evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında bulmuştu. AFAD ve dalgıç polisler suda, jandarma ekipleri de nehrin kenarında arama faaliyeti gerçekleştirmişti.
Gözaltına alınan Siracettin D, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
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