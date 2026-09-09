Sakarya'nın Geyve ilçesinde Çay Deresi'nde mahsur kalan 11 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde Çay Deresi'nin orta kısmında mahsur kalan 11 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince merdivenli köprü sistemiyle kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde çocuğun durumunun iyi olduğu belirlendi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde derede mahsur kalan 11 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Geyve Tepecikler Mahallesi mevkisinde bulunan Çay Deresi'nde bir çocuğun mahsur kaldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, derenin orta kısmında kalan 11 yaşındaki K.K'yi merdivenli köprü sistemiyle kıyıya çıkardı.
Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan çocuğun durumunun iyi olduğu belirlendi.
Kaynak: AA
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