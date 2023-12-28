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Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilere kan bağışı yaptı - Son Dakika
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Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilere kan bağışı yaptı

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları, İsrail'in saldırılarında yaralanan Filistinlilere destek olmak amacıyla kan bağışı yaptı. İsrail'in yaklaşık 3 aydır havadan ve karadan Gazze'ye yönelik bombardımanlarında ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te yaptığı baskınlarda yaraladığı Filistinlilerin tedavisine katkı sağlamak amacıyla Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünce kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilere kan bağışı yaptı
28.12.2023 - 11:48,
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Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları, İsrail'in saldırılarında yaralanan Filistinlilere destek olmak amacıyla kan bağışı yaptı.

İsrail'in yaklaşık 3 aydır havadan ve karadan Gazze'ye yönelik bombardımanlarında ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te yaptığı baskınlarda yaraladığı Filistinlilerin tedavisine katkı sağlamak amacıyla Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünce kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü konferans salonunda Türk Kızılay Sakarya Şubesi görevlilerinin hazırlıklarının ardından idari ve teknik personel ile orman işçileri kan verdi.

Sakarya Orman Bölge Müdürü Önder Terzi, AA muhabirine, orman teşkilatı olarak Kızılay'a her zaman destek verdiklerini belirtti.

Terzi, bugün Filistin'de, Gazze'de yaralanan ve kana ihtiyacı olanlara kurum olarak bağış yaptıklarını aktararak, "Tabii ki elimizden bu imkanlar geliyor. Bu imkanlarla Gazze'ye destek verdiğimiz için mutluyuz. Hem kişisel sağlığımız hem de onlara destek olduğumuz için mutluyuz. Kızılay'a teşekkür ediyoruz." dedi.

Bağışçı Mehmet İlhan Erkmen, zulüm altında yaşayan Gazzelilere en azından kan vermenin Müslüman kişinin görevi olduğunu vurgulayarak, "Devletimizin bize verdiği izinler ölçüsünde onlara karşı her şekilde yardıma hazırız. Onların yanındayız çünkü hepimiz Müslümanız ve kardeşiz. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Kan veren Mehmet Demirbağ, her insanın Filistin'deki mazlumlar için gönülden kan vermesi gerektiğini dile getirerek, ellerinden gelenin bu olduğunu kaydetti.

Rabia Yan, Gazze'de yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimize elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Onlardan biri de kan vermek. Kanımızı verdik, inşallah şifa bulurlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Sakarya, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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