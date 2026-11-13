Sakarya Pamukova'da yalağa giren ayının keyifli anları fotokapanla kaydedildi

Sakarya Pamukova'da yalağa giren ayının keyifli anları fotokapanla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alandaki su dolu yalağa giren bir ayının keyifli anları fotokapanla kaydedildi. Amatör doğa fotoğrafçısı Serdar Özergene'nin yaban hayatı için yerleştirdiği fotokapanlar, ayının yalakta geçirdiği anları kaydetti.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alanda bir ayının yalak içerisinde keyif yaptığı anlar, fotokapanla kayda alındı.
Amatör doğa fotoğrafçısı ve gözlemcisi Serdar Özergene tarafından yaban hayatının çeşitliliğini görüntülemek için ilçenin çeşitli noktalarına fotokapanlar konuldu.
Fotokapanlar sayesinde yaban hayvanlarının doğal yaşamları kayıt altına alındı.
Bölgede suyla dolu yalağın içine giren ayının keyifli anları da fotokapanla kaydedildi.
Kaynak: AA
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