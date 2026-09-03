Sakarya Sapanca\'da bungalov havuzuna düşen 4 yaşındaki çocuk, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde ailesiyle tatil için geldiği bungalov tesisinin havuzuna düşen Muhammed Alpaslan Çelikler (4), tedavi gördüğü hastanede 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 26 Ağustos günü Sapanca ilçesindeki bir bungalov tesisinde meydana geldi. İstanbul'dan ailesiyle birlikte tatil yapmak için tesise gelen Muhammed Alpaslan Çelikler, henüz belirlenemeyen nedenle havuza düştü. Boğulma tehlikesi geçiren çocuk, ailesi tarafından sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Solunumu durmuş halde Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Alpaslan Çelikler'in kalbi, burada yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldı. Durumu ağır olan çocuk, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) merkez kampüsüne sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Muhammed Alpaslan Çelikler, 7 gün sonra 2 Eylül akşamı hayatını kaybetti. Küçük Muhammed'in cenazesi, SEAH Korucuk Kampüsü'ndeki Adli Tıp Kurumu Sakarya Otopsi Merkezi'nde yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edilen Muhammed Alpaslan Çelikler'in cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği bildirildi.

BU YIL 4'ÜNCÜ ÇOCUK ÖLÜMÜ

Muhammed Alpaslan Çelikler'in ölümüyle birlikte Sapanca'daki bungalov tesislerinin havuzlarında bu yıl hayatını kaybeden çocukların sayısı 4'e yükseldi.