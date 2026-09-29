Sakarya Serdivan\'da 19 kilo 582 gram uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Sakarya Serdivan'da 19 kilo 582 gram uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Serdivan'da bir eve yapılan operasyonda valiz ve buzdolabına saklanmış 19 kilo 582 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan 1'i kadın 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 19 kilo 582 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 2 zanlı tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Serdivan ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, valiz ve buzdolabına gizlenmiş 19 kilo 582 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1'i kadın 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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