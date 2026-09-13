Sakarya Söğütlü'de mandalar çamur banyosuyla sıcaklık stresinden korunuyor - Son Dakika
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Sakarya Söğütlü'de mandalar çamur banyosuyla sıcaklık stresinden korunuyor

Sakarya Söğütlü\'de mandalar çamur banyosuyla sıcaklık stresinden korunuyor
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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde meraya çıkarılan mandalar, sıcak havalarda çamurlu su birikintilerinde serinliyor. Sakarya Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şenol Akçay, çamur banyosunun mandaları parazitlerden koruduğunu ve sıcaklık stresinin azalmasının ete ve süte olumlu yansıdığını söyledi.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde meraya çıkarılan mandalar, sıcak havalarda çamurlu su birikintilerinde serinliyor.

Maksudiye Mahallesi'nde çoban eşliğinde sürü halinde otlaklara götürülen mandalar, ovada otladıktan sonra hava sıcaklığının yükselmesiyle bölgedeki dere ve çevresindeki çamurlu suya giriyor.

Yaklaşık 3 saat suda kalan mandalar, burada hem serinliyor hem de çamur banyosu yaparak sıcaklık stresinden uzaklaşıyor.

Sakarya Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şenol Akçay, AA muhabirine, mandaların sıcak havalarda serinlemek ve vücutlarındaki sıcaklık stresini azaltmak için su ve çamur banyosu yaptıklarını söyledi.

Akçay, bunun sağlık açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, "Mandalar kendilerini parazitlerden koruyor. Çamur banyosu yaparak derilerini temizliyor, üzerlerindeki parazitlerden arınıyorlar. Bunun hastalıklardan korunmalarına da faydası var. Sıcaklık stresinin azalması ete ve süte de olumlu yansıyor." dedi.

Kentte yaklaşık 1500 manda yetiştirildiğine değinen Akçay, "Manda çok fazla değişkenliği sevmiyor, gürültüden, yüksek sesten ve sürekli bakıcının değişmesinden etkilenebiliyor. Bu nedenle hayvanların alıştıkları düzenin korunması önemli. İyi bakılan mandadan uzun yıllar faydalanabiliyoruz. Normal şartlarda bir manda yaklaşık 10-11 ayda bir yavrulayabiliyor. Uygun bakım ve şartlarda 15 yıla kadar yavru alınabilmesi mümkün."

Manda yetiştiricisi Ömer Deniz, mandalar için su ve çamur banyosunun vazgeçilmez olduğunu, sıcak havalarda gün içerisinde birkaç kez suya girdiklerini belirtti.

Çiftçi Nuri Bahadır da manda yetiştiriciliğinin daha fazla desteklenmesi, yaygınlaşması ve gençlerin bu alana yönelmesi gerektiğini belirterek, mandanın önemli bir besin kaynağı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya Söğütlü'de mandalar çamur banyosuyla sıcaklık stresinden korunuyor - Son Dakika

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