Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 3 bin 450 öğrencisini mezun etti - Son Dakika
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 3 bin 450 öğrencisini mezun etti

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 3 bin 450 öğrencisini mezun etti
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 2025-2026 akademik yılında mezun olmaya hak kazanan 3 bin 450 öğrencisi için mezuniyet töreni düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 2025-2026 akademik yılında mezun olmaya hak kazanan 3 bin 450 öğrencisi için mezuniyet töreni düzenledi.

Spor Bilimleri Fakültesi Stadyumu'nda düzenlenen tören, milli sporcular tarafından yakılan meşaleyle başladı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve mezun öğrencilerin kortej yürüyüşüyle devam eden törende konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, yılların fedakarlığının ve emeğinin bir sonucu olan bu törende, Türkiye'nin yarınlarını ve insanlığa fayda üretmeyi amaçlayanları gördüğünü ifade etti.

Farklı şehirlerden ve ülkelerden üniversiteye gelen öğrencilerin ortak bir mezuniyet gururu etrafında toplandığını dile getiren Sarıbıyık, bu başarının arkasında aileler ve akademisyenlerin olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin öğrencilik hayatında iş dünyasıyla bir araya gelmesini sağlayan eğitim modelinin önemine değinen Sarıbıyık, "İş dünyamızın kıymetli temsilcileri. Biz SUBÜ olarak eğitimi sınıfların dışına taşıdık. Çünkü biliyoruz ki hayat, hayatın içinde öğrenilir. Bu anlayışla geliştirdiğimiz '+1 Eğitim Modeli', üniversite ile hayatı buluşturan bir eğitim felsefesidir. Sizler de bu anlayışın en önemli ortakları oldunuz. Bilginizi, tecrübenizi ve çalışma kültürünüzü paylaşarak mezunlarımızı geleceğe hazırladınız. Bu nedenle size teşekkürü bir borç biliyorum." dedi.

Sarıbıyık, iyi bir gelecek için ahlaki değerlere sahip çıkan insanların yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnsanlık tarihinin en hızlı değişimlerinin yaşandığı dönemdeyiz. Bütün bu değişimin içinde dürüstlük, çalışkanlık, sorumluluk, merhamet, adalet ve güven gibi değişmeyecek değerlerimiz var. Bunlar, geleceğin en güçlü sermayesi olmaya devam edecektir. Yapay zeka bilgi üretebilir ama hikmet üretemez. Makineler hız kazandırabilir, ama güven inşa edemez. Çünkü hayat, sizden iyi bir meslek sahibi olmanızdan önce iyi bir insan olmanızı bekliyor. Bugün ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha güçlü, daha müreffeh ve daha üretken bir gelecek hedeflemektedir. Bu büyük hedefe ulaşmanın yolu ise nitelikli insan yetiştirmekten geçiyor. Ama bütün bunları yaparken ahlaki değerlerinden ödün vermeyen insanlar Türkiye'nin en büyük gücü olacaktır. Çünkü güçlü ülkeleri güçlü kurumlar, güçlü kurumları ise güçlü insanlar inşa eder."

Üniversite 1'incisi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü mezunu Bırama Fousseynı Sıdıbe ise teşekkür konuşması yaptı.

Program, mezun olan öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesinin ardından öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Törene Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Eski Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Ali Çelik, Serdivan Kaymakamı Tolga Toğan, bürokratlar, STK ve iş dünyası temsilcileri, akademisyenler ve öğrencilerin yakınları katıldı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 3 bin 450 öğrencisini mezun etti - Son Dakika

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