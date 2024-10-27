Sakarya Valisi Doğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
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Sakarya Valisi Doğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

27.10.2024 16:17
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Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz milletle bağımsızlığın nişanı olarak kurduğu Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare usulü, halkın geleceğini bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır. Türkiye Devleti'nin hükümet şekli Cumhuriyet'tir." ifadelerinin, halkın egemenliğini esas alarak bireylerin eşit haklara sahip olduğu bir sistemin temelini oluşturduğunu, milletin iradesini her şeyin üzerinde tuttuğunun bir göstergesi olduğunu vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

"Bu anlayış, bugün de değişmez bir temel olarak bizler için yol göstericidir. Her türlü zorluğa ve imkansızlığa rağmen milli egemenliğe dayanan, gücünü halktan alan, iktidarın millete ait olduğu Cumhuriyet'imizin ilanı, ülkemizde gerçekleştirilen çağdaş toplum inşa etme hedefini taşımaktadır. Türkiye Yüzyılı olarak nitelendirdiğimiz Cumhuriyet'imizin ikinci asrında da eğitimden hukuka, sanayiden tarıma, ticaretten spor, kültür ve sanata ve dahası yeni nesil sektörler olarak adlandırılan dijital dünyadan yerli ve milli projeleriyle gurur kaynağımız olan savunma sanayimize kadar her alanda gerçekleştirilen reformlar sayesinde ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesini sürdürmeye kararlıyız."

Doğan, Cumhuriyet'in simgesi olan al bayrağın, rengini bağımsızlık ve hürriyet uğruna can vermiş kahraman şehitlerin kanından ve aziz milletin şanlı direnişinden aldığını vurguladı.

Bu aziz vatan toprağını ve şanlı bayrağı, farklılıkları zenginlik olarak gören bir anlayışla daima korumaya ve geçmişten aldıkları güçle geleceği inşa edecek nesillere anlatmaya, Cumhuriyet'in değerlerini ve Atatürk'ün ideallerini aktarmaya, onları bu mirası korumaya teşvik etmeye kararlı olduklarını aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'imizin 101. yılını idrak ettiğimiz bu anlamlı günde, Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin huzur ve sükununu korumak uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyor, Sakaryalı hemşehrilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya Valisi Doğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Valisi Doğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
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