Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya Valisi Doğan'dan "Polis Haftası" mesajı

09.04.2026 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "Polis Teşkilatının Kuruluşunun 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, milletin huzur ve güvenliğinin teminat olan kahraman polislerin, fedakarlık ve sorumluluk bilinciyle görev yaparak toplum düzeninin korunmasında hayati rol üstlendiğini bildirdi.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, insan hak ve özgürlüklerin saygıyı önceleyen kutlu görevin, milli birlik ve beraberliğin en güçlü dayanaklardan biri olduğunu aktaran Doğan, "Polis teşkilatımız, suçla mücadele ederken aynı zamanda milletimizin gönlünde güven duygusunu yeşerten, devletimiz ile vatandaşlarımız arasında güçlü bağlar kuran müstesna yapıdır. Sergilediği vakar, kararlılık ve adalet anlayışıyla toplumsal huzurun sürdürülebilirliğine büyük katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Doğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunda güvenliğin sadece asayişin sağlanması değil aynı zamanda insan onurunun, kamu düzeninin ve toplumsal barışın en üst seviyede korunması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu büyük hedefe ulaşmada polis teşkilatımız, çağın gerektirdiği donanım, bilgi ve yüksek görev ahlakıyla en önemli yapı taşlarından biri olmaya devam edecektir. Köklü geçmişe ve güçlü teşkilat kültürüne sahip Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı gönülden kutluyorum. Vatan uğruna canlarını feda eden muazzez şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Polis teşkilatımıza sağlık, muvaffakiyet ve esenlikler diliyorum. Tüm emniyet mensuplarımıza, muhterem hemşehrilerime ve yüce milletimize selam, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Polis Haftası, Rahmi Doğan, Güvenlik, Güncel, Polis, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 23:52:03. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.