Sakarya Valisi Doğan, SATSO Meclis Toplantısına katıldı - Son Dakika
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Sakarya Valisi Doğan, SATSO Meclis Toplantısına katıldı

Sakarya Valisi Doğan, SATSO Meclis Toplantısına katıldı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Meclis Toplantısına katıldı.

31.10.2024 10:48
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Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Meclis Toplantısına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan'ı ziyaret eden Doğan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

SATSO ile Türk Kızılay Sakarya Şubesi işbirliğinde başlatılan "Kıyafet Bağış Kutusu" projesine giysi yardımında bulunan Vali Doğan, daha sonra SATSO Meclis Toplantısına katıldı.

Vali Doğan, yaptığı konuşmada, devlet olarak iş dünyasının her zaman yanında olduklarını ve desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri şükranla andığını bildiren Vali Doğan, şunları kaydetti:

"Kadim tarihimizden teslim aldığımız değerleri ve birikimleri daha yukarılara taşımak için büyük uğraşlar veren, pes etmeyi asla düşünmeyen bu aziz millet, daima ileriye odaklanmayı ve üstlendiği misyonları yerine getirebilmek için meziyetleri doğrultusunda her türlü gayreti göstermeyi kendisine görev addetmiştir. Bu görevi yerine getirirken de yine asla kaybetmediğimiz kardeşliğimizi, hoşgörümüzü, birlik ve beraberliğimizi ve yardımseverliğimizi korumak ve yaşatmak, en büyük önceliğimiz olmuştur. Bu özelliklerini koruyan aziz milletimiz, hep birlikte hareket ederek karşılaştığı her zorluğun üstesinden gelmiştir. Bugün dünya genelinde yaşananlara baktığımızda, her zamankinden daha güçlü ve daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Rabbim devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden, afetlerden ve sıkıntılardan korusun."

Sakarya'nın potansiyelini daha da yukarı çekmek için istişarelerde bulunduklarına işaret eden Vali Doğan, kentin çok önemli bir yatırım potansiyeline sahip olduğunu anlattı.

Vali Doğan, bu potansiyeli çevreyi ve doğayı koruyan yatırımlarla kullanmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Yatırımların ilimize çekilmesi, çevrenin korunması ve potansiyelin değerlendirilmesi konularında atılacak adımlar, Sakarya'nın ekonomik ve sosyal anlamda gelişiminde büyük rol oynayacaktır. Şehrimiz dünya harikası bir şehir, sanayi yatırımlarının dengeli bir şekilde yapılması bizim için çok büyük önem arz etmektedir. Bütün kesimlerin ortak bir vizyonda buluşmasını sağladığımızda, başarının, gelişimin, ilerlemenin de beraberinde geleceği kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

Kentin son 15 yılda eğitim, sağlık, ulaşım ve sanayi sektörlerinde yapılan yatırımlar sayesinde hızlı bir gelişme ve büyüme gösterdiğini belirten Vali Doğan, bu durumun yatırımcıların dikkatini büyük ölçüde çekmeyi başardığını bildirdi.

Vali Doğan, ortaya koyduğu katma değer ve ihracat performansıyla ülkenin ekonomisine katkı sunan Sakarya'nın, hak ettiği yere gelmesi için devletin her bir kurum ve kuruluşları ile iş dünyasının da çok önemli emek ve fedakarlıklarının bulunduğunu kaydetti.

Konuşmanın ardından Vali Doğan ve SATSO Meclis üyeleri, Türk Bayrağı açarak Cumhuriyet'in 101. yılını kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya Valisi Doğan, SATSO Meclis Toplantısına katıldı - Son Dakika

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