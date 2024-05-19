Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
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Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Karadeniz, mesajında Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcını ve bu mücadelenin Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasına vesile olduğunu vurguladı. Ayrıca, gençlere vatan sevgisi ve azimle ileriye taşımaları çağrısında bulundu.

19.05.2024 11:50
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Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karadeniz, mesajında, tam 105 yıl önce bugün aziz milletin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milli mücadelenin başlangıcı olarak binlerce yıl hiç unutulmayacak meşakkatli, bir o kadar kutsal sayılan bir yola çıktığını ve her yanı kuşatılarak işgal edilme planları yapılan canı feda edilesi vatanın bekası için bağımsızlık meşalesinin ateşini yaktığını belirtti.

Milletin birliği ve beraberliğiyle ortak değerler etrafında buluşarak Samsun'da başlatılan bağımsızlık hareketinin, tarihe gömülmek istenen bir milletin yeniden dirilişinin başlangıcı olduğunu vurgulayan Karadeniz, bu ilk adımla yanan bağımsızlık ateşinin Amasya, Sivas ve Erzurum'dan geçerek bütün vatan sathına yayılarak nihayetinde destanlaşan bir kurtuluş mücadelesine dönüştüğünü kaydetti.

Aziz milletin, bağımsızlık ve geleceği korumak adına her yaştan insanıyla, kadını ve erkeğiyle verdiği bu büyük mücadelenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasına vesile olduğunu aktaran Karadeniz, "Ve yalnızca milletimizin değil, bütün mazlum toplumların mücadele azimlerinin de ateşlendiği bir gün olarak tarihin altın sayfalarındaki yerini almıştır. Bağımsızlık savaşımızı zafere taşıyan bu ortak fikir ve dayanışma ruhu, bugün de devletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabilmemiz için bize ilham ve güç vermektedir." ifadelerini kullandı.

Vali Karadeniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sevgili gençler, bağımsızlık mücadelemizin başladığı bu anlamlı günün Atatürk tarafından geleceğimizin teminatı olan sizlere armağan edilmesi, vatan sevgisinin ve azmin en kıymetli sembolüdür. Vatanını canından üstün tutan ecdadımızın verdiği eşsiz mücadeleler ve büyük fedakarlıklar sonucunda kurulan Cumhuriyetimiz ve devletimiz sizlere emanettir. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına girme idealimizin, sizlerin azim, bilgi ve birikimiyle gerçekleşeceğine inancımız tamdır. Sizlere düşen en büyük görev ise bu kutsal vatan topraklarına sahip çıkıp al bayrağı tertemiz şekilde daha ileriye taşımak, çağın gerektirdiği her türlü donanıma sahip olup birikiminizi gelecek nesillere teslim etmektir."

Ülkenin umudu ve göz bebeği gençlerin yanında olmaktan daima gurur duyduklarını belirten Karadeniz, "Geleceğe emin adımlarla yürürken tüm güçlüklere karşı enerjiniz, geniş ufkunuz, bilgi birikiminiz ve ideallerinizle bağımsızlık meşalesini başarılı şekilde taşıyacağınıza, bu aziz vatanı koruma bilinciyle, tarihimize ve değerlerimize bağlı kalarak ülkemizi bugünden daha huzurlu günlere ulaştıracağınıza yürekten inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Karadeniz, bağımsızlık mücadelesinin 105'inci yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak kendilerine emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan için canını feda eden aziz şehitleri ve ebediyete intikal eden kahraman gazileri rahmetle anarak, gençlerin bayramını kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
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