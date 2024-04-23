Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 23 Nisan'da Makamını İlkokul Öğrencisine Devretti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 23 Nisan'da Makamını İlkokul Öğrencisine Devretti

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 23 Nisan\'da Makamını İlkokul Öğrencisine Devretti

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ilkokul öğrencisi Emir Kaan Özcan'a makamını temsili olarak devretti. Karadeniz, Özcan'a günün anısına hediye verdi.

23.04.2024 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak ilkokul öğrencisi Emir Kaan Özcan'a bıraktı.

Karadeniz, 23 Nisan dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Türk-İş İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Emir Kaan Özcan ve öğretmeni Serpil Keleş'i makamında kabul etti.

Karadeniz, koltuğunu temsili olarak devrettiği Özcan'a, günün anısına hediye verdi.

Kaynak: AA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Yaşar Karadeniz, Karadeniz, 23 Nisan, Sakarya, Çocuk, Etkinlikler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 23 Nisan'da Makamını İlkokul Öğrencisine Devretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı
14:13 23 Nisan kutlamalarında “Puta tapmayın“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı 23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
13:08 Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
15:07 Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı
14:59 Usta oyuncu Nihal Menzil zorlu çocukluk anılarını anlattı Usta oyuncu Nihal Menzil zorlu çocukluk anılarını anlattı
14:59 Kolombiya’da futbolcunun kafasına bıçak isabet etti Kolombiya'da futbolcunun kafasına bıçak isabet etti
13:34 Özgür Özel’den koltuğunu devrettiği minik Dora’ya: Bu koltuğa iyice yerleşmezsen kaldırabilirler Özgür Özel'den koltuğunu devrettiği minik Dora'ya: Bu koltuğa iyice yerleşmezsen kaldırabilirler
13:26 Bekçi ile boksör arasında sopalı ’pitbull’ kavgası Bekçi ile boksör arasında sopalı 'pitbull' kavgası
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:47 Süper Lig’de neler oluyor 3 takım Türkiye Kupası’na katılmayacak Süper Lig'de neler oluyor! 3 takım Türkiye Kupası'na katılmayacak
11:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 15:19:56. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 23 Nisan'da Makamını İlkokul Öğrencisine Devretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement