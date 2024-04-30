Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz\'den 1 Mayıs Mesajı

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Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karadeniz, mesajında, ülkenin ve ilin gelişmesine, kalkınma hamlelerine emekleri ve alın terleriyle değer katan, özverili çalışmalarıyla üretimin en önemli unsuru olan işçilerle 1 Mayıs'a ulaşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın anlam bulduğu 1 Mayıs'ın çok önemli bir gün olduğunun altını çizen Karadeniz, "Ülkemizin her alanda ilerlemesi, muasır medeniyetler seviyesine ulaşması ve çok gelişmiş ülkeler arasında yer almasının, devletin milletle kurduğu sağlam bağlardan kaynaklandığına canıgönülden inanıyor ve bu bağların daha da sağlamlaşması adına adımlarımızı atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karadeniz, 1000 yıllık devlet geleneğini sürdüren ve tüm vatandaşlarına eşit imkanlar sunarak daha güçlü yapıya ulaşan Türkiye Cumhuriyeti'nin her anlamda gücünü kazanmasında, çalışan, üreten, ülkenin gelişmesine katkı sunan işçilerin ve emekçilerin rolünün büyük olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Devletimizin çalışanlarımız, sendikalarımız ve sivil toplum örgütlerimizle işbirliği içinde yürüttüğü çalışmalar, ülkemizin daha parlak geleceğe yürüyüşünde büyük önem taşımaktadır. Ülke genelinde olduğu gibi ilimizin de ekonomik olarak büyümesi, sosyal kalkınması ve hedeflerine ulaşması için tüm çalışanlarımızın sorumluluk ve işbirliği içerisinde hareket etmedeki kararlılıkları, sağduyulu tutum ve davranışları, her türlü takdirin üzerindedir."

Vali Karadeniz, insanı merkeze alan, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal olarak kabul eden, birlik ve yardımlaşma ruhunu yaşatan medeniyeti temsil ettiklerinden dolayı işçisiyle ve işvereniyle, toplumun her kesiminden insanıyla sevgi ve saygı içerisinde huzurlu toplum oluşturmaya her daim özen gösterdiklerini ifade etti.