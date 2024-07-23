Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarının önemli görevlerini vurgulayarak, Türk basınının milli duygulara hitap ederek görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirtti. Karadeniz, basın mensuplarının toplumun doğru bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması gibi görevlerini yerine getirirken demokrasi ve milli iradeye sahip çıktıklarını ifade etti.

23.07.2024 16:57
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Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karadeniz, mesajında, basın mensuplarının, toplumun doğru bilgilendirilmesi, vatandaşla devlet arasındaki iletişimin sağlanması, kamuoyu oluşturulması gibi önemli görev ve sorumluluklar üstlendiğini belirtti.

Basın mensuplarının, daha demokratik şartlarda özgürce görevlerini yapabilmelerine olanak sağlayan ve Türk basınında sansürün kaldırılışının miladı olarak 1908 yılından bu yana kutlanan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramının basın hayatının en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Karadeniz, şunları kaydetti:

"Şeffaf, demokratik ve hukuk devleti anlayışının tam olarak yerleşmesinde üzerine düşen görevi dün olduğu gibi bugün de duyarlılıkla yerine getirmeye devam eden basın kuruluşlarımız, demokrasinin güçlenmesine ve daha da ileri taşınmasına büyük katkı sağlamaktadır. Toplumdaki çok sesliliğin ve düşünce özgürlüğünün gelişmesinde ve korunmasında çok önemli görevler ifa eden, halkın doğru bilgiye ulaşması için gece gündüz demeden gerektiğinde hayatlarını bile tehlikeye atarak büyük bir fedakarlıkla görev yapan basın mensuplarımız, aynı zamanda çok önemli bir kamu görevini icra etmekte olup ortaya koydukları çalışmaları toplumca da takdirle karşılanmaktadır."

Karadeniz, Türk basınının, milli mücadele yıllarında ve 15 Temmuz 2016 hain darbe kalkışmasında da milli duygulara hitap ederek, birlik ve beraberliğin sağlanması yönünde zor koşullara rağmen görevini en iyi şekilde yerine getirdiğine işaret ederek, özellikle yerel basının, Anadolu'nun düşman işgaline karşı direnişinde ve halkın en güçlü direnişlerinden 15 Temmuz'da, kimseye boyun eğmediğini, demokrasi ve milli iradeden yana tavır koyarak halkla birlikte direnişin kahramanlarından olduğunu anlattı.

Teknolojik gelişmeler ışığında yeni iletişim imkanı ve araçlarının ortaya çıktığı bu çağda, internet kullanımıyla zenginleşen iletişim dünyasının, doğru bilginin ne denli önemli olduğunu ortaya koyduğunu aktaran Karadeniz, "Toplumun gerçekleri öğrenme ihtiyacı daha fazla önem kazanmışken kamuoyunun gündemi takip ederken doğru ve tarafsız bilgilere ulaşmaları konusunda basın mensuplarımız, önemli bir kilit noktasında bulunmaktadır. Türk basınında sansürün kaldırılışının 116. yıl dönümünde başta ilimizde faaliyette gösteren gazete, dergi, radyo, internet haber siteleri ve televizyonlarımız ile ulusal ajans temsilcilerinin oluşturduğu basınımızın kıymetli mensupları olmak üzere basın meslek ilkelerine bağlılık içerisinde kamuoyunu aydınlatan, bilgilendiren ve toplumun haber almasını sağlayan, her türlü zorluğa karşı demokrasi ve millet iradesine sahip çıkarak özverili bir şekilde görevlerini ifa etmeye çalışan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı - Son Dakika
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