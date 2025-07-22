Sakarya ve Bilecik'te Orman Yangınına Müdahale

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan ve Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangınına 871 personel, 6 uçak, 12 helikopter ve 195 kara aracı ile müdahale edildiğini bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan ve Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Yangına müdahale çalışmalarının havadan ve karadan, orman teşkilatı ekipleri başta olmak üzere, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki ilgili tüm kamu kurumlarının personeli, sivil toplum kuruluşlarının akredite ekipleri ve gönüllülerin katılımıyla yoğun ve aralıksız bir şekilde sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangına 871 personel, 6 uçak, 12 helikopter ve 195 kara aracı ile müdahale edilmektedir. Çalışmaların koordinasyonuna destek sağlamak üzere AFAD Başkanlığımız tarafından, Bilecik'e AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ve Daire Başkanı Recep Şalcı, Sakarya'ya AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin ve Daire Başkanı Levent Uçarlı görevlendirilmiştir.

Yeşil vatanımızı korumak için gece gündüz demeden büyük bir gayret ve özveri ile çalışan, alevlere karşı cesaret ve azimle mücadele eden ormanın kahramanlarına ve destek veren tüm kurumlarımızın ekiplerine başarı ve kolaylıklar diliyor, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."