Karasu'da su baskını: KYK yurdunda kalan yaklaşık 700 öğrenci için tahliye çalışması - Son Dakika
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Karasu'da su baskını: KYK yurdunda kalan yaklaşık 700 öğrenci için tahliye çalışması

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Karasu\'da su baskını: KYK yurdunda kalan yaklaşık 700 öğrenci için tahliye çalışması
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde aralıklarla süren yağış KYK öğrenci yurdunda su baskınına yol açtı. Yurtta mahsur kalan yaklaşık 700 öğrenciyi AFAD, belediye ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri tahliye ediyor. Valiliğe 420 ihbar ulaştı; Karasu'da 43, Sapanca'da 46 olmak üzere 89 kişi güvenli bölgelere taşındı.

Sakarya'da aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yoğun yağış nedeniyle toplam 420 ihbar alındığı bildirildi.

YURTTA 700 ÖĞRENCİ MAHSUR KALDI

Karasu ilçesindeki KYK öğrenci yurdunda su baskını nedeniyle yaklaşık 700 öğrencinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine kurtarma çalışmaları başlatıldı. Belediye, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, öğrencilerin tahliyesine devam edildiği belirtildi. Yoğun yağış nedeniyle Karasu'da 43, Sapanca'da ise 46 kişi mahsur kaldı. Toplam 89 kişi ekipler tarafından güvenli bölgelere alındı.

KÖPRÜLER VE YOLLAR KAPATILDI

Sağanak nedeniyle Karasu ilçesinde Darıçayırı ve Kızılcık yollarının kapalı olduğu bildirildi. Sapanca'da ise aşırı yağış nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan Yanık Köprüsü ile yıkılan Fevziye Köprüsü araç trafiğine kapatıldı. Telekom ekiplerinden alınan bilgilere göre; Karasu'da 20 baz istasyonu hizmet dışı kaldı. Ferizli Gölkent, Dörtyol Geyve, Durmuşlar Geyve, Dokurcun Durmuşlar ve Kocaali Şerpetpınarı arasında da internet kesintileri yaşandığı belirtildi.

VALİLİKTEN UYARI

Diğer yandan Sakarya Valiliği, vatandaşları dere yatakları ve su havzaları çevresinde dikkatli olmaları, taşkın riski bulunan bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı. Ulaşıma kapatılan yol ve köprülerin kullanılmaması, resmi makamların duyuru ve uyarılarının takip edilmesi gerektiği de ifade edildi.

Serhat YILMAZ/SAKARYA,

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Kaynak: DHA
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