Saksofoncu Asya Fateyeva ve Lautten Compagney Berlin, ABBA ile buluştu

Saksofoncu Asya Fateyeva ile barok müzik topluluğu Lautten Compagney Berlin, "ABBA Dancing Queen" eserleriyle Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.
Konser, İstanbul Kültür Sanat Vakfınca (İKSV) düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali kapsamında verildi.
Konserde, özel düzenlemelerle besteci Jean-Philippe Rameau'nun eserleri, barok dönem çalgılarının tınısı ABBA'nın müzikleriyle beğeniye sunuldu.
İstanbul Müzik Festivali, "klasik müziğin pop starı" olarak gösterilen piyanist Khatia Buniatishvili'nin İş Kuleleri Salonu'nda vereceği konserle yarın sona erecek.
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