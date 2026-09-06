Saksonya-Anhalt'ta AfD sandık çıkış anketlerinde yüzde 44,5 ile birinci oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Saksonya-Anhalt'ta AfD sandık çıkış anketlerinde yüzde 44,5 ile birinci oldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan meclis seçimlerinde aşırı sağcı AfD, oyların yüzde 44,5'ini alarak sandık çıkış anketlerine göre birinci sırada çıktı. Dünya basını bu sonucu 'tarihi zafer' olarak yorumlarken, partinin hükümet kurmak için mutlak çoğunluğu elde edemeyeceği tahmin ediliyor.

Almanya'da Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) birinci çıkması, dünya basınında son dakika gelişmesi olarak aktarıldı.

Almanya'da sandık çıkış anketlerine göre 1,7 milyon seçmenin oy kullanma hakkının olduğu seçimlerde AfD, oyların yüzde 44,5'ini alarak birinci çıktı.

Dünya basını, bu gelişmeyi son dakika haberi olarak sundu.

ABD

ABD merkezli Bloomberg sitesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "halkın artan hoşnutsuzluğu sürerken AfD'nin kazandığı" ifade edildi.

"Almanya'daki aşırı sağcı AfD partisi eyalet seçimlerini kazanmaya hazırlanıyor ancak çoğunluğu elde edemeyecek" başlıklı habere ilişkin paylaşımda, AfD'nin, "Hükümet kurmak için mutlak çoğunluğu elde edemeyeceği tahmin ediliyor." değerlendirmesi yapıldı.

CNN kanalının haberinde ise "Sandık çıkış anketlerine göre Almanya'nın aşırı sağcı AfD partisinin doğudaki eyalet seçimlerini kazanacağı öngörülüyor, ancak sonuçların iktidara gelmek için yeterli olup olmayacağı belirsiz." yorumu yapıldı.

The New York Times gazetesinin haberinde de AfD'nin seçimi kazanacağının öngörüldüğü, ancak çoğunluğu sağlayıp sağlamayacağının belirsiz olduğu" kaydedildi.

The Wall Street Journal gazetesinin haberinde de AfD'nin seçimi kazanması halinde bunun "tarihi bir zafer olacağı" değerlendirmesine yer verildi.

İngiltere

BBC'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda AfD'nin seçimleri en az yüzde 44 oyla kazanmasının öngörüldüğüne dikkat çekildi. Kanalın haberinde, seçim sonuçları AfD'nin "büyük zaferi" olarak yorumlandı.

Financial Times gazetesinin haberinde de AfD'nin seçimden birinci çıkması "Çıkış anketlerine göre, aşırı sağcı AfD Almanya'daki eyalet seçimlerinde öne çıktı" başlığıyla gündeme taşındı.

Sky News kanalının sosyal medya hesabında seçimlere ilişkin yapılan paylaşımda AfD'nin yüzde 44,5 oyla seçimi kazanmasının beklendiği aktarıldı.

The Telegraph gazetesinin hesabından yapılan paylaşımda ise AfD'nin seçim galibiyeti, "büyük zafer" şeklinde nitelendirildi.

Paylaşımda AfD'nin "mutlak çoğunluğu sağlamasına ramak kaldığı ve Eyalet Meclisi'nde 42 yerine 39 koltuğu kazanmasının beklendiği" ifade edildi.

Haberin başlığında ise "Göçmen karşıtı AfD, Almanya'nın doğusunda ezici bir seçim zaferi elde etmeye hazırlanıyor" görüşüne yer verildi.

Fransa

Fransız AFP ajansının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda AfD'nin seçimden birinci çıkması "ezici zafer" şeklinde nitelendirildi.

Almanya

Almanya'nın kamuya ait uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin (DW) Türkçe sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sandık çıkış anketleri verilerine yer verildi.

Katar

Katar'ın El Cezire televizyonunun sosyal medya paylaşımında ise AfD'nin zaferinin, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana eyalet seçimlerinde aşırı sağcı bir partinin kazandığı ilk seçim" olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: AA

Hükümet, Almanya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saksonya-Anhalt'ta AfD sandık çıkış anketlerinde yüzde 44,5 ile birinci oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
1 aydır aracını çalıştırmıyor Astığı yazıyı görenler “Helal olsun“ demekten kendini alamıyor 1 aydır aracını çalıştırmıyor! Astığı yazıyı görenler "Helal olsun" demekten kendini alamıyor
Diyarbakır’da korku dolu anlar Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar Diyarbakır'da korku dolu anlar! Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar
Bakan Tekin öğretmenlerin kıyafetiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu Bakan Tekin öğretmenlerin kıyafetiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu
Türk futbolunun 101 yıllık çınarı geri dönüyor 14 yıllık engel kalktı Türk futbolunun 101 yıllık çınarı geri dönüyor! 14 yıllık engel kalktı

22:27
Tüyleri diken diken eden görüntüler Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyledi
Tüyleri diken diken eden görüntüler! Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi
22:00
Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı Rakibi resmen parçaladılar
Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı! Rakibi resmen parçaladılar
21:51
Melissa Vargas kendini tutamadı Cansu’ya sarılıp hıçkıra hıçkıra ağladı
Melissa Vargas kendini tutamadı! Cansu'ya sarılıp hıçkıra hıçkıra ağladı
21:44
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu Eda Erdem’den tarihi sözler
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu! Eda Erdem'den tarihi sözler
21:21
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
21:16
Netanyahu, Batı Şeria’da Yahudilerin işgal ettiği yerleşim noktalarından bazılarının boşaltılmasına yönelik talimat verdi
Netanyahu, Batı Şeria'da Yahudilerin işgal ettiği yerleşim noktalarından bazılarının boşaltılmasına yönelik talimat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 22:32:17. #7.12#
SON DAKİKA: Saksonya-Anhalt'ta AfD sandık çıkış anketlerinde yüzde 44,5 ile birinci oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement