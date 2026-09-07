Saksonya-Anhalt'ta BSW'nin çekimserliği AfD'nin başbakan adayının seçilme ihtimalini artırdı

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçimi kazanan Almanya için Alternatif'in (AfD) tek başına çoğunluğa ulaşamamasının ardından Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakının (BSW) eyalet başbakanlığı seçiminin olası üçüncü turunda çekimser kalacağını açıklaması, AfD adayının seçilmesini kolaylaştırabilir.

Geçici resmi sonuçlara göre yüzde 43,8 oy alan AfD, 83 sandalyeli Eyalet Meclisinde 39 milletvekilliği kazanarak mutlak çoğunluk için gereken 42 sandalyenin 3 altında kaldı.

Saksonya-Anhalt'ta eyalet başbakanının seçilebilmesi için ilk turda en az 42 milletvekilinin desteği gerekiyor. İlk turda sonuç alınamazsa 7 gün içinde aynı çoğunluğun arandığı ikinci oylama yapılıyor.

İkinci turun da sonuçsuz kalması halinde Eyalet Meclisi, sonraki 14 gün içinde kendisini feshedip etmeyeceğine karar veriyor. Meclisin feshedilmemesi durumunda yapılan üçüncü turda ise kullanılan oyların çoğunluğunu alan aday eyalet başbakanı seçiliyor.

BSW'nin çekimserliği AfD'nin önünü açabilir

BSW'nin iki liste başı adayından Thomas Schulze, Deutschlandfunk'a yaptığı açıklamada, AfD'nin adayı Ulrich Siegmund'un üçüncü turda seçime katılması halinde partisinin 5 milletvekilinin çekimser kalacağını söyledi.

Bu tutum AfD'ye doğrudan oy desteği anlamına gelmiyor ancak Siegmund'un karşısında birleşik bir çoğunluk oluşmasını zorlaştırıyor.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) 15, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Sol Partinin ise 8'er olmak üzere toplam 39 milletvekili bulunuyor. Bu partilerin ortak bir adayda birleşmesi halinde tarafların oyları 39'ar olarak eşitlenirken, ortak aday çıkaramamaları veya oylarının bölünmesi durumunda AfD'nin 39 oyu üçüncü turda yeterli olabilecek.

BSW Eş Genel Başkanı Amira Mohamed Ali ise partisinin ne Siegmund'a ne de CDU'nun adayı Sven Schulze'ye oy vereceğini belirterek, konuya göre değişen çoğunluklarla çalışacak partiler üstü bir eyalet başbakanı seçilmesini önerdi.

Siegmund göç ve iç güvenlik politikalarında taviz vermeyecek

Siegmund, istikrarlı bir çoğunluk oluşturması halinde eyalet başbakanlığına aday olacağını belirterek, diğer meclis grupları ve bazı milletvekillerinden destek arayacağını söyledi.

AfD'nin göç ve iç güvenlik gibi temel politikalarının "yüzde 100 uygulanmasını" şart koşan Siegmund, hükümet kurmak için partisinin temel görüşlerinden taviz vermeyeceğini söyledi. Siegmund, hükümet kurulamaması halinde yeniden seçime gidilebileceği mesajını verdi.

Diğer partilerin tutumu

CDU'nun adayı ve mevcut Eyalet Başbakanı Sven Schulze, "Biz muhalefetiz, hükümeti kurma görevi artık AfD'dedir." derken, CDU yönetimi AfD ile işbirliğini reddetti.

SPD'nin liste başı adayı Armin Willingmann, BSW'nin partiler üstü eyalet başbakanı önerisinin öncelikli tercihleri olmadığını ancak siyasi tıkanıklığı çözmesi halinde tamamen reddedilmemesi gerektiğini söyledi.

Sol Partinin liste başı adayı Eva von Angern, AfD'nin hükümet kurmasını önlemek amacıyla CDU'dan gösterilecek bir adaya oy vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Yeşiller Eş Genel Başkanı Felix Banaszak ise AfD'nin oyların çoğunluğunu alamadığına işaret ederek, diğer partilerin seçmenlerin güvenini yeniden kazanması gerektiğini belirtti.

Saksonya-Anhalt seçimlerini AfD kazandı

AfD, Saksonya-Anhalt'ta dün düzenlenen eyalet meclisi seçimlerini yüzde 43,8 oy alarak kazandı ancak tek başına hükümeti kurması için gerekli çoğunluğu elde edemedi.

Eyalet seçim kurulunun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre AfD, oyların yüzde 43,8'ini alarak açık farkla birinci çıktı.

AfD, 2021 seçimindeki yüzde 20,8'lik oy oranının iki katından fazlasını alarak eyalet meclisi seçiminde elde ettiği en güçlü sonucu kaydetti.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi, 2021'e göre 19,9 puan kaybederek yüzde 17,2 oyla ikinci parti oldu.

Bir önceki seçime göre oyunu 0,9 puan artıran Sosyal Demokrat Parti ise yüzde 9,3 ile üçüncü sırada yer aldı.