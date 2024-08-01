Salda Gölü'nde Asfalt Tartışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Salda Gölü'nde Asfalt Tartışmaları Devam Ediyor

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Salda Gölü'nü Koruma Derneği Başkanı Gazi Osman Şakar, göldeki asfalt tartışmalarına ilişkin endişelerini dile getirdi. Şakar, yol yapımı sırasında kazınan asfaltların göle zarar vereceğini düşündüklerini ve gölün korunması için yetkililerden tam koruma istediklerini belirtti. Ayrıca, gölün çevresindeki kirlilik ve kontrolsüz kullanım konularında da önlemler alınmasını talep etti.

01.08.2024 09:53
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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: ÜNAL AYDIN

(BURDUR) - Salda Gölü'nü Koruma Derneği Başkanı Gazi Osman Şakar, göldeki asfalt tartışmalarına ilişkin; "Burada bu yolun yapılması gerekiyor. Ancak bizim gördüğümüz olay bu yol yapılırken kazınan şu yerdeki kazınan asfaltların gölden tarafa itilmesi. Halbuki bunların kaldırılıp buradan alınıp, uzaklaştırılması gerekirdi ama bu yapılmamış. Yolun gölden tarafından sellerle asfaltların göle gideceğini düşünüyoruz ve göle zarar vereceğinizi düşünüyoruz...Yetkililerden tam koruma istiyoruz" dedi.

Salda Gölü'nü Koruma Derneği Başkanı Gazi Osman Şakar, Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin Maldivleri olarak nitelendirilen Salda Gölü'ndeki yaşanan sorunları ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Şakar, gölün çevresine dökülen asfalt hakkında şöyle konuştu:

"Salda Gölü dünya mirası. İçinde endemik canlıların olduğu, Mars gezegenine benzeyen, Mars gezegeninin jezero kraterine benzeyen dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. Göl çevresinde aynı zamanda endemik bitkiler var. Sadece bu bölgede yaşayan başka yerde olmayan bitkiler var. Bundan dolayı Salda Gölü sadece Türkiye'nin değil dünyanın mirasıdır. Böyle bir yerde işte daha önce yıllar önce Selçuklulara dayanan bir köy kurulmuş buraya. Bu köyün çevredeki yerleşim yerleriyle bağları olmuş. Buradan da Kayadibi ve Yeşilova'yla ilgili bağ olsun diye yol yapılmış. Bu yol ilk başlangıçta patika yolmuş. Sonra şose olmuş. Sonra 1970-80'li yıllarda asfalt olmuş. Şimdi de yol yeniden bozulmuş asfalt yapılıyor. Burada bu yolun yapılması gerekiyor. Ancak bizim gördüğümüz olay bu yol yapılırken kazınan şu yerdeki kazınan asfaltların gölden tarafa itilmesi. Halbuki bunların kaldırılıp buradan alınıp, uzaklaştırılması gerekirdi ama bu yapılmamış. Yolun gölden tarafından sellerle asfaltların göle gideceğini düşünüyoruz ve göle zarar vereceğinizi düşünüyoruz. Gölün içindeki endemik bitkilere zarar vereceğini, dünyanın oluşumunda iç canlıların olduğu canlılar Salda Gölü'nde halen yaşıyor onların zarar göreceğini düşünüyoruz. Yani gölün mutlaka korunması gerekiyor. Böyle düşünüyoruz. Tarafsız bilim insanlarınca bir rapor hazırlansın. Bu yolun göle ne gibi zararları var. Bunlar tartışılsın. Biz bunu istiyoruz.

Gölde suya girerek, gölü kirleterek değil, görsel olarak ve mesela balonlarla uçuş yapıyorlar görsel ve fotoğraf turizminden yararlanılsın gölden. Bu asfaltı biz savunmuyoruz. Asfalt yerine daha doğal, ekolojik yapıyı bozmayacak bir malzeme varsa onunla kaplansın istiyoruz. Bu konuda da bilim insanları ve ilgililerin araştırma yapmasını istiyoruz."

"Kuyular kazılıyor. AFAD'ın tekneleri gölün içinde tur atıyor"

Şakar, gölün çevresinde çukurlar açıldığına dikkat çekerek, "Kontrollü kullanıldığında işte böyle oluyor. Kuyular kazılıyor. Kepçeler giriyor, kamyonlar batıyor, çocuklar böyle girip az önce gördüğünüz kollarını killerle kapatabiliyorlar, örtüyorlar. Salda Gölü bilim insanları için laboratuvar olmalı, bilim insanlarından başka insanların girmemesi gerekiyor. Yine geçen gün AFAD'ın tekneleri gölün içinde tur atıyordu. Motorlu tekneler. Eğer o teknelerden bir damla yağ akmışsa ya da mazot akmışsa bir damla mazotun milyonlarca suyu kirlettiğini bilim insanları söylüyor" dedi.

"Yetkililerden tam koruma istiyoruz"

Gölün kenarında bulunan doğal oluşumların zarar görmemesi ve gölün çevresindeki kirliliğin yaşanmaması açısından yetkililerden tam koruma istediklerini belirten Şakar, "Tarım Orman Bakanlığı'na ait tabiat parkındayız. Tarım ve Orman Bakanlığı gölü koruması gereken kurumlardan biri. Ancak buradaki gördüğünüz bu beyaz tepecik siyono bakteri fosillerinden oluşmuş tepeciktir. Yani higromagnezit üzerine yapışarak oluşturulan tepedir. Bundan dolayı buraya çıplak ayakla bile basılmaması gereken bir yerdir. Ancak görüldüğü gibi bu yer ezilerek toz haline getirilmiştir. Salda Gölü tam korunmalı dediğimiz bu noktadadır. Yani kontrollü korunma ancak bu kadar olabiliyor. İnsanları kontrol edemiyorsunuz. Yetkililerden tam koruma istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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