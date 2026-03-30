Saldırgan eşek, 5 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı

30.03.2026 13:07
Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Akkonak köyünde 5 yaşındaki bir çocuk, evinin bahçesinde oynarken eşeğin saldırısına uğradı. Küçük çocuk, olayı fark eden kardeşinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Afyonkarahisar’da evinin bahçesinde oynayan 5 yaşındaki kız çocuğu eşeğin saldırısı sonrası ölümden dönerken, güvenlik kameralarının anbean kayıt ettiği dehşet verici olayda, küçük çocuğu vücudunun farklı yerlerinden ısırıp ardından altına alarak tekmeleyen eşek ise karantinaya alındı.

Olay, Çay ilçesine bağlı Akkonak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 yaşındaki F.D.A. isimli çocuk köyde evinin bahçesinde oynadığı sırada bir eşeğin saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda eşek önce çocuğu tekmeleyerek yere düşürdü, ardından altına alarak ısırdı. Küçük çocuğun yardım çığlıklarını duyan kardeşi ise eline aldığı sopa ile eşeğe müdahale ederek bölgeden uzaklaştırdı. Olay sonrası vücudunun farklı yerlerinden ısırık ve tekme sonucu yaralanan küçük çocuk ailesi tarafından götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

EŞEK DAHA ÖNCE DE VUKUATLIYMIŞ

Yaşanan dehşet verici olayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan küçük çocuğun babası Tolga Aktaş, büyük korku yaşadıklarını ifade ederek şunları söyledi: "Eşim ile beraber kalorifer kazanına kömür atarken çocuğumuz kapının önünde oynuyordu. Eşek gelmiş saldırmış ve ısırmış. Kızımın ağabeyi olayı görüp eline aldığı sopa ile müdahale ediyor ve eşeği uzaklaştırıyor. Biz bağırma seslerine çıktık ve baktık ki eşek kızımın sırtını ısırmış. Hemen alıp hastaneye götürdük. Kızımın tedavisini yaptırdıktan sonra polise şikayette bulunduk. Eşeğin bizim komşumuzun olduğunu biliyoruz ama komşumuzda ‘bir başkasına verdim’ dedi. Diğer verdiği arkadaşta almadığını söyledi. Eşek daha öncede vukuatlıymış, birkaç kişiyi ısırmış ve bir akrabamızın da ayağına çifte atmış ve arpasını falan talan etmiş diye biliyoruz. Daha önceden böyle bir şey olmamıştı ama eşeğin vukuatı varmış yani. Eşek halen köy civarında geziyor, karantinaya alınmamış."

KARANTİNAYA ALINDI 

Olayın ardından harekete geçen Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ise köy civarında dolaşan eşeği bir kaç saatlik arama sonrası bularak karantinaya aldıkları belirtildi.

Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
Süper Lig’in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu
AK Parti’li İnan, Özgür Özel’e meydan okudu: İzmir ve Uşak’ta sandığı kuralım AK Parti'li İnan, Özgür Özel'e meydan okudu: İzmir ve Uşak'ta sandığı kuralım
’’Yaş sadece bir sayıdır’’ sözünü en iyi kanıtlayan adam: Volkan Demirel ''Yaş sadece bir sayıdır'' sözünü en iyi kanıtlayan adam: Volkan Demirel
Direksiyon sınavını geçemeyen sürücü, babası ile birlikte eğitmene saldırdı Direksiyon sınavını geçemeyen sürücü, babası ile birlikte eğitmene saldırdı

13:18
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon Mal varlıklarına el konuldu
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu
13:14
Galatasaray yeni bir sektöre giriyor İşte dev projenin detayları
Galatasaray yeni bir sektöre giriyor! İşte dev projenin detayları
13:12
Süper Lig devinden bomba transfer Osayi-Samuel geri dönüyor
Süper Lig devinden bomba transfer! Osayi-Samuel geri dönüyor
13:05
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil
12:31
Yargıtay’dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor
Yargıtay'dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor
12:20
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
12:09
Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37’si aynı yanıtı verdi
Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37'si aynı yanıtı verdi
12:06
İran ve Hizbullah’tan İsrail’e ağır darbe Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
İran ve Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
11:44
İran, okul katliamı emrini veren 2 ABD’li subayı ifşa etti: Bunları sakın unutmayın
İran, okul katliamı emrini veren 2 ABD'li subayı ifşa etti: Bunları sakın unutmayın
11:30
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
Advertisement
