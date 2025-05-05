Saldırganın Kızı'ndan CHP'ye Geçmiş Olsun Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 21 yıl önceki saldırısından balkondan atlayarak kurtulan kızının CHP Genel Merkezi'ni arayarak, geçmiş olsun dileklerini ilettiği ve "çok üzgün olduğunu" vurguladığı ortaya çıktı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre, Selçuk Tengioğlu'nun saldırısının ardından CHP Genel Merkezi'ni bugün arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten çok sayıda yurttaş arasında Tengioğlu'nun Hatay'da 21 yıl önceki saldırısından balkondan atlayarak kurtulan kızı da yer aldı. CHP Genel Merkezi'ni ağlayarak aradığı belirtilen kişinin babasının saldırısından balkondan atlayarak kurtulduğunu ifade ettiği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini ilettiği ifade edildi. Babasının tahliyesinin ardından korktuğunu, CHP yetkilileriyle iletişime geçmek istediğini belirten kişinin, "Diyecek bir şey bulamıyorum, çok üzgünüm" dediği kaydedildi.