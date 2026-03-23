Saldırganlara 363 Bin Lira Ceza

SALDIRGANLARA 363 BİN LİRA CEZA
Adana'nın Seyhan ilçesinde TIR'dan inerek trafikte sürücüsüyle tartıştıkları otomobile bıçakla saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan M.Z. ve babası N.Z.'ye toplamda 363 bin TL para cezası kesildi. Şoför N.Z.'nin ehliyetine 2 ay el konulurken, TIR da 2 ay trafikten menedildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Serhat GÜLER/ADANA,
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?