Saldırıda Hayatını Kaybedenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı
Saldırıda Hayatını Kaybedenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Saldırıda Hayatını Kaybedenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı
17.04.2026 15:22
Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Ordu, Giresun ve Artvin'de okul saldırısında ölenler için cenaze namazı kılındı.

Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Ordu, Giresun ve Artvin'de, Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Trabzon'da Memur-Sen üyeleri cuma namazı çıkışında İskenderpaşa Camisi önünde silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılıp dua etti.

Memur-Sen Trabzon Şube Başkanı Mehmet Kara, yaptığı açıklamada, öğrencileri, eğitimcileri ve eğitim kurumlarını hedef alan saldırıları kınadıklarını belirtti.

Saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet dileyen Kara, "Eğitim çalışanları olarak dijital dünyada çocuklarımızı hedef alan kirli oyunların farkındayız. Dijital terörün karşısında çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız. Bu şiddet sarmalı bir milli güvenlik meselesi olarak görülmeli ve nesillerin geleceği adına milli bir seferberlik başlatılmalıdır." ifadesini kullandı.

Gıyabi cenaze namazına Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Orhan, TÜGVA Trabzon İl Temsilcisi Hakan Özgören, Kamu-Sen Trabzon Şube Başkanı Coşkun Dilber, eğitim sendikaları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Of ilçesindeki Çarşıbaşı Büyük Camisi'nde de cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de cuma namazının ardından vatandaşlar Kemaliye Camisi önünde bir araya geldi.

İl Vaizi Osman Nuri Kocaman, saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazını kıldırdı.

Namazın ardından hayatını kaybedenler için dua edildi.

Bayburt

Bayburt'ta cuma namazı sonrası Yakutiye Camisi'nde saldırıda yaşamını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için dua edildi.

Ordu

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Ulu Cami'de kılınan cuma namazının ardından vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

Gıyabi cenaze namazı sonrasında hayatını kaybedenler için dua edildi.

Giresun

Giresun'da Hacı Miktat Camisi'nde, okul saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Memur-Sen İl Temsilciliği öncülüğünde vatandaşlar ve protokol üyeleri cuma namazı sonrası cami avlusunda saf tuttu.

Gıyabi cenaze namazının ardından yaşamını yitirenler için dua edildi.

Artvin

Artvin'de Merkez Camisi'nde cuma namazının ardından saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Eğitim Bir-Sen Artvin Şube Başkanı İbrahim İnce, burada yaptığı konuşmada, sanal ortamların takip edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu vesileyle eğitimin ve öğretmenin değerini her fırsatta hatırlatan diyanet yetkililerine teşekkür ediyoruz. Çünkü öğretmenliğin peygamberlik mesleği olduğunu salık veren bir medeniyetin mensuplarıyız. Çünkü kendisine bir harf öğretene kırk yıl köle olmayı taahhüt eden ilim kapısı Hz. Ali'nin idrakinin örnek alınması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Gümüşhane, Güvenlik, Trabzon, Giresun, Bayburt, Artvin, Güncel, Ordu, Son Dakika

