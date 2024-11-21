Saldırıda Yaralanan Futbolcu Selin Haydar Hayat Mücadelesi Veriyor - Son Dakika
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Saldırıda Yaralanan Futbolcu Selin Haydar Hayat Mücadelesi Veriyor

İsrail saldırısında ağır yaralanan 19 yaşındaki futbolcu Selin Haydar, yoğun bakımda hayata tutunuyor.

21.11.2024 11:16
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İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye geçen hafta düzenlediği saldırılardan birinde başından yaralanan Lübnanlı kadın futbolcu Selin Haydar hayat mücadelesi veriyor.

İsrail'in 16 Kasım'da Dahiye'deki Şiyah bölgesine düzenlediği saldırıda, başına isabet eden metal parça sebebiyle ağır yaralanan 19 yaşındaki kadın sporcu, Beyrut'taki Rum Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde, yaşama tutunmaya çalışıyor.

Genç sporcunun kulübü Beyrut Futbol Akademisi Başkanı Ziyad Sadi, bilinci kapalı şekilde hastanede yatan ve durumunun kritik olması sebebiyle ailesi son derece kötü durumda olan Selin'in başına gelenleri, AA muhabirine anlattı.

Beyrut Futbol Akademisi Başkanı Sadi, 19 yaşındaki kadın sporcu Selin Haydar'ın İsrail saldırısının düzenlendiği noktaya 500 metre uzaklıkta bulunmasına rağmen yaralandığını belirterek "İsrail'in terörist hava saldırısında meydana gelen patlamayla havaya uçan büyük bir metal parçası Selin'in kafasına isabet etti." dedi.

Beyrut'un güneyinde Dahiye'nin Şiyah bölgesinde yaşayan Selin'in, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin bölgedeki evler için tahliye uyarısı vermesinin ardından evi terk ederek uzak bir noktaya saklandığını söyleyen Sadi, buna rağmen başına isabet eden metal parçasıyla ağır yaralandığını ifade etti.

Sadi, Selin ve ailesinin Dahiye'yi neden daha önce terk etmediği sorusuna "Çünkü okulu ve eğitimi vardı." diye yanıt verdi.

İsrail'in Beyrut'un güneyine yoğun saldırıları sebebiyle genç sporcunun daha önce ailesiyle birlikte Cebeli Lübnan'a gittiğini, fakat 2 hafta sonra okuluna ve eğitimine devam etmek için geri dönmek zorunda kaldığını aktaran Sadi, şunları söyledi:

"Selin Lübnanlı bir futbolcu, milli takım oyuncusu. Beyrut Futbol Akademisi'nde oynuyor. Takımımız geçen yıl düzenlenen Lübnan Kadınlar Şampiyonası'nda şampiyonluğu kazandı. Harika bir orta saha oyuncusu olan Selin artık bir kahraman ve umarım bu durumdan kurtulacak."

Komada ve durumu kritik olan Selin'in bir an önce sağlığına kavuşması için tüm Lübnan'ın dua ettiğini dile getiren Sadi, "Selin başına gelenleri hak etmiyor. Ailesinin durumu da iyi değil. Her gün, her an dua ediyorlar ve umarım o bu durumdan kurtulabilir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Saldırıda Yaralanan Futbolcu Selin Haydar Hayat Mücadelesi Veriyor - Son Dakika

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