Şalgam Tesisi İşçisi Hayatını Kaybetti

Adana'da şalgam üretim tesisindeki makineye el ve ayağını kaptırması nedeniyle yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Sarıçam ilçesindeki tesiste çalışan Sami Can (22), 14 Şubat'ta temizlik yaptığı havuç yıkama ve doğrama makinesine sol el ve ayağını kaptırdı.

Yaralanan işçi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan Can, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.