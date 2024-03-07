Saliha Öztürk'ün Mobilyaları Almanya'da da Talep Görüyor

'Saliha usta'nın yaptığı mobilyalar Almanya'dan bile talep görüyor
Ordulu Saliha Öztürk, 26 yıldır koltuk tamiri ve döşemeciliği yapıyor
ORDU - Ordu'da yaşayan 3 çocuk annesi Saliha Öztürk (45), eşine yardım için gittiği atölyede mesleği öğrenerek koltuk tamiri ve döşemeciliği yapıyor. 26 yıldır sektörde olan Öztürk, Almanya'dan da siparişler aldığını belirtiyor.
Altınordu ilçesinde yaşayan Saliha Öztürk, genellikle erkeklerin yaptığı ve kadınların yapmakta zorlanacağı bir iş olarak görülen koltuk tamiri ve döşeme işlerini usta olarak yaklaşık 26 yıldır devam ettiriyor. Yıllar önce eşine yardım etmek için dükkanda çalışan Öztürk, yıllar içerisinde yaptığı ürünlerin beğenildiğini belirterek, Almanya'dan dahi sipariş aldığını belirtiyor.
"Eşime yardıma gitmiştim, işin içinde kendimi buldum"
Yıllar önce eşinin yanına yardıma gittiğinde elinin bu mesleğe yatın olduğunu fark ettiğini söyleyen Öztürk, "Koltuk döşeme atölyem var, tamirat ve imalat yapıyorum. Ben bu mesleğe ilk olarak eşime yardım olsun diye başladım. İlk olarak işyerini bekleme, müşteri karşılama, koltuk sökme gibi işlemler yaptım. Sonrasında elimin yatkın olduğunu gördüm. Eşime destek olmak isterken işin ortasında kendimi buldum. Gayet de güzel oldu" diye konuştu.
"26 yıldır meslekteyim"
Müşterilerin taleplerine göre tamirat ve yeni baştan üretim yaptıklarını belirten Öztürk, "Şu an 26'ncı yılımdayım, aslında erkek işi gibi görünüyor ancak evlerin içerisini genelde kadınlar dekor ettiği için ben kadın işi gözüyle bakıyorum. Taşıma, kaldırma gibi durumlar erkek gücüne ihtiyaç duyuyoruz ama kumaş seçimi, model seçimlerinde kadınlar daha çok önde oluyor. Bu nedenle bu sektörü de kadın mesleği olarak görüyorum. Ben meslekte sayımızın artması lazım, birkaç tane değil, kadınların bu meslekte daha çok yer alması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.
"Almanya'daki kafe ve dönercilere ürün gönderiyorum"
Almanya'dan müşterilerinin taleplerine göre sipariş aldığını da söyleyen Saliha Öztürk, "Ben burada atölyede tamirat diye başladım ancak 26 yıldır epey aşama kat ettiğimi gördüm. Sosyal medya ve müşteri potansiyeli derken güzel yerele geldik. Şuanda Almanya'ya mal gönderiyorum. Koltuk, sandalye gibi ürünler Almanya'daki bazı kafeterya ve dönercilerin projeleri geliyor, ben o projelerini hazırlıyorum ve buradan yükleyip gönderiyorum. Şuan çok şükür o aşamaya kadar geldik" şeklinde konuştu.
Kadınların her yerde olması gerektiğini kaydeden Öztürk, eşinden yıllarca destek gördüğünü, her kadının kendi yeteneğine göre bir yol çizmesi gerektiğini ifade etti.
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