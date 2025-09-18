Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine yabancı uyrukluların çalıştırıldığı ve kalacak yer temin edildiği belirlenen ilçe merkezindeki besihaneye baskın gerçekleştirdi.
Operasyonda yakalanan 4 düzensiz göçmen işlemlerin ardından Manisa İl Göç İdaresine teslim edildi.
İkamet izni olmadan yasa dışı şekilde yabancı uyruklu kişilere yer temin ederek çalıştırdığı tespit edilen işletme sahibi E.M.E'ye (59) 13 bin lira idari para cezası uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Salihli'de 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?